Šokantna smrt turistov, ki sta obiskala Tajsko! Našli so ju v hotelski sobi ...

Rebecca Turner (36) in njen fant Sam Melnick (32) sta bila marca letos najdena mrtva v hotelski sobi v Bangkoku. Po uradnih ugotovitvah je bilo v njunih telesih prisotnih kar devet različnih substanc. Rebecca, ki je že nekaj mesecev bivala na Tajskem, bi se sicer domov vrnila aprila.

Njena pretresena mati Anita Turner iz Bexhilla v Veliki Britaniji zdaj opozarja popotnike na nevarnosti drog v tujini: »Moje srce je zlomljeno na pol – ne morem verjeti, da je ne bom nikoli več videla. Vsako jutro se zbudim, pogledam njeno sliko in samo jočem. Bolečina ob izgubi otroka je nepopisna. To lahko razumeš šele, ko se zgodi tebi.«

Kupila že lažno marihuano

Anita je s solzami v očeh pozvala mlade, naj se izogibajo drogam: »Prosim, ne jemljite ničesar. Nikoli ne veš, kaj ti bodo dali, kako močno je in kaj sploh je v tem. Ni vredno tvegati.«

Rebecca je po materinih besedah v preteklosti že kupila marihuano na Tajskem, a ugotovila, da je bilo tisto, kar so ji prodali, nekaj povsem drugega. »Tista ulica je še posebej nevarna. Neki fant je umrl zaradi iste stvari že dan pred tem. Policijska postaja pa je le nekaj metrov stran. To se dogaja tako pogosto, ljudje morajo vedeti za to.«

»Tista ulica je še posebej nevarna. Neki fant je umrl zaradi iste stvari že dan pred tem...« FOTO: Shutterstock

Rebecca in Sam sta bila nazadnje opažena na posnetku hotelske nadzorne kamere, ko sta se ločeno vračala v svojo sobo. Kasneje so prijatelji, s katerimi bi se morala sestati, odkrili njuni trupli. Sam je ležal na postelji, medtem ko je bila Rebecca na tleh, videti je bilo, da je skušala priti do kopalnice.

Tajske oblasti prikrivajo dejstva

Preiskava je pokazala, da je bilo v Rebeccinem telesu devet različnih drog, vključno z opiati, morfijem, kodeinom, noskapinom in benzodiazepini. Nekateri deli obdukcijskega poročila so bili sicer zakriti, kar je mater dodatno razjezilo. »Tajske oblasti niso bile niti malo v pomoč. Rekli so, da bom njene stvari dobila v treh mesecih, pa je trajalo več kot šest. Imam občutek, da so prekrili dele poročila, kjer piše, katere droge so bile v njenem telesu. Nočejo, da bi ljudje izvedeli, kako resen problem imajo.«

Rebecca je bila prostovoljka in je med bivanjem na Tajskem poučevala otroke v lokalni šoli. Septembra so njej v čast priredili budistični spominski obred, zbirali pa so tudi sredstva za šolo, kjer je pomagala. Njena mati jo je opisala kot »lepo in nesebično osebo, ki je vedno pomagala drugim«.