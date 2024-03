Šok v Splitu: psihiater zadrževal 67 psov in dva volka (VIDEO)

Hrvaško pretresa razkritje, ki ga je na družabnem omrežju Instagram objavilo društvo Zaklad Bestie iz Splita, ki se zavzema za pravice živali. Na posnetku so psi, ki so privezani na kratke verige ter zapeti v umazane in zanemarjene ute. Med psi so tudi pasji mladiči in kletka, v kateri sta bila zaprta dva volka. Društvo je zapisalo, da gre za pravo »koncentracijsko taborišče za pse«, za katerim stoji 64-letni hrvaški psihiater T. P., ki je zaposlen v splitskem kliničnem centru.

Hrvaški psihiater naj bi pasje taborišče ustvaril na obrobju mesta in ga obdal z visokimi zidovi. Na zemljišču naj bi bilo zaprtih ar 67 psov, od tega šest mladičev in dva volkova.

Policisti so psihiatra aretirali, a so ga v petek izpustili na prostost. Osumljen je zadrževanja, mučenja in ubijanja živali. Med zaslišanjem je priznal, da so psi in volka njegovi. Policisti so mu izdali varnostni ukrep in odredili, da se ne sme približati območju, kjer je zadrževal živali. Sumijo ga tudi, da je uril pse za ilegalne borbe. Dodajajo še, da gre za pse močnih pasem, kot so stafford in bull.

Pse, mnogi so bili v groznem stanju, je prevzelo društvo za zaščito živali iz Splitsko-dalmatinske in sosednjih županij.

Kakšna kazen čaka psihiatra? Hrvaški zakon za kaznivo dejanje usmrtitve ali mučenja živali določa zaporno kazen do dveh let in odvzem živali.