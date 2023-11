Prijeli 18-letnika, ki je načrtoval smrtonosni napad

V nemški zvezni deželi Hessen so aretirali 18-letnega domnevnega desničarskega skrajneža, osumljenega načrtovanja smrtonosnega napada in kršenja zakonov o nadzoru orožja, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Zanj so odredili pripor.

Po navedbah tožilstva v Wiesbadnu je preiskava pokazala, da je bil najstnik nasilen ter privrženec skrajne desnice in antisemitizma. Kot so še pojasnili, je na spletnih forumih večkrat grozil z ubijanjem ljudi za uresničevanja svojih političnih ciljev.

Po navedbah državne policije in tožilstva je bil zanj odrejen pripor, saj se preiskava nadaljuje. Njegove identitete v skladu z nemškimi pravili o zasebnosti niso razkrili.

Preiskava 18-letnika naj bi potekala že več mesecev. Policija je prejšnji teden izvedla racijo na njegovem domu ter zasegla računalnike, mobilne telefone, orožje in strelivo. Oblasti so sporočile, da so prve ocene preiskave potrdile njihove sume o kriminalni dejavnosti. »Nadaljnja ocena in preiskava orožja sta v teku,« so dodali.