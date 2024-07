Pri Pagu umrl izkušeni potapljač: Tudi oživljanje ni pomagalo

Med potapljanjem v bližini otoka Škrda pri Pagu je tragično umrl madžarski državljan, poroča Morski.hr, novico pa je potrdil vodja potapljaške šole Foka Vedran Dorušić. »Potapljač je bil rojen leta 1966. V Škardi smo se potapljali na največji globini 37,24 metra. Je zelo izkušen potapljač,« je za omenjeni portal povedal Dorušić. Ob tem navajajo, da je bil z družino in da sta se z njim potapljala sin in snaha, hkrati pa nič ni kazalo, da je karkoli narobe.

»V nekem trenutku je priplaval iz globine 10 metrov in ko smo prišli do njega, čez približno minuto, se je penil na ustih. Poskušali smo z oživljanjem, prišla je celo ladja z nemškimi gosti. Izvlekli so ga in ga začeli oživljati,« je še povedal Dorušić.

Nesrečnega potapljača so prepeljali v Mandre, kjer ga je pričakalo reševalno vozilo, ki ga je nadalje oživljalo, vendar je bilo prepozno.