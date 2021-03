Pri Leskovcu našli razpadajoče truplo: nihče ga ni pogrešal več mesecev

Srbijo pretresa tragična vest. V naselju Vinarce pri Leskovcu so odkrili truplo 45-letnega moškega, ki je bilo v razpadajočem stanju, poroča Kurir. Našli so ga v njegovi rojstni hiši, kjer je po smrti staršev živel sam, so za srbske medije potrdili na tamkajšnjem centru za socialno delo.



Po besedah domačinov naj bi šlo za človeka, ki je imel duševne težave. Direktor centra za socialno delo v Leskovcu Predrag Momčilović je dejal le, da je bila policija o dogodku obveščena in da bo opravljena obdukcija. Prav socialni delavci naj bi po besedah domačinov našli truplo.



Po navedbah srbskih medijev za zdaj ni jasno, kako tamkajšnji prebivalci niso opazili, da njihovega soseda več mesecev ni iz hiše. Nekateri naj bi trdili, da ga niso videli celo že leto dni.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: