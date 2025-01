Pretresljivi prizori iz Splita: s terencem zapeljal v morje in umrl (FOTO)

V torek okrog 20. ure je s pomola pristanišča za trajekte v Splitu zapeljalo osebno vozilo. Pogumni domačini, ki so bili na pomolu, so vozniku modrega terenskega vozila nemudoma priskočili na pomoč, pridrveli so tudi reševalci nujne medicinske pomoči in gasilci.

Nesreča se je zgodila v torek okrog 20. ure. FOTO: Ivana Ivanovic/pixsell

Šele slednji so moškega izvlekli iz vozila in ga prenesli na kopno, nato pa so ga reševalci prepeljali v bolnišnico. »Kljub vsem naporom medicinskega osebja je moški, ki se je v nesreči hudo poškodoval, sinoči na urgentnem oddelku umrl,« je za portal Slobodna Dalmacija povedala tiskovna predstavnica splitske bolnišnice Kristina Bitanga.

Iz vode so ga potegnili šele dan pozneje. FOTO: Zvonimir Barisin/pixsell Pixsell

Avto so iz morja s pomočjo potapljačev potegnili šele dan pozneje.