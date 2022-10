Suzana premagala raka, gobe so ji vzele življenje

Suzana (57) je ena od osmih ljudi, ki so jedli strupene gobe, kupljene na tržnici v srbskem Šabcu. Izkazalo se je, da je 72-letna branjevka prodajala zelene mušnice. Suzana je umrla sedem dni po zastrupitvi v beograjski bolnišnici. Njeni sosedi so za srbske medije povedali, da so močno upali, da bo preživela, hkrati pa še naprej vse pozitivne misli pošiljajo preostalim zastrupljenim, za katere so zdravniki borijo, da bi preživeli.

»Nedavno je imela raka, a ga je z vero vase in pogumom premagala. Vsi smo upali, da bo tudi tokrat tako, a zdaj ji ni bilo pomoči,« je rekel Suzanin prijatelj. Pri zdravniku se je oglasila 30. septembra, ko so nastopile trebušne težave. Gobe je jedla čez dan in tudi dneve prej, ker je verjela, da bo to dobro za njeno zdravje po agresivnih terapijah kemoterapije.

»Gobe je oboževala. Nenehno jih je jedla, tako da ne vemo, koliko jih je pojedla in katere. Ko se je oglasila pri zdravniku, smo se z njo še šalili, a že dva dneva pozneje je nastopila panika in takrat smo dojeli, da je zadeva resna,« je povedala Suzanina prijateljica.

V le nekaj dneh so v beograjsko bolnišnico sprejeli oseb pacientov s simptomi zastrupitve z gobami. Branjevka, ki je prodajala strupene gobe, bo v policijskem pridržanju 30 dni.