Eno najbolj strupenih gob prodajali na tržnici, več ljudi posikalo pomoč

Pisali smo, da se je te dni v srbskem mestu Šabac več ljudi zastrupilo z gobami, ki jih je 72-letna branjevka prodajala na tržnici. Policisti so jo pridržali, analiza gob pa je pokazala, da gre za zeleno mušnico, ki tudi v Sloveniji velja za eno najbolj strupenih gob.

Zaradi hude zastrupitve z gobami, ki so jih kupci kupili na lokalni tržnici, so okoli deset ljudi pripeljali na zdravljenje v 90-kilometrov oddaljen UKC v Beogradu. Nekateri so menda v tako hudem stanju, da se borijo za življenje.

Srbski strokovnjak za gobe Ivan Milenković, je medijem pojasnil, da mora tisti, ki zaužije zeleno mušnico nemudoma v bolnišnico, saj je smrtnost tudi do 50-odstotna. Znaki zastrupitve so bruhanje, huda diareja, slabost, pojavijo pa se sedem do osem ur po zaužitju, včasih pa tudi šele po dveh dneh.

Branjevka je omenjeno strupeno gobo zamešala s katero od užitnih. V Sloveniji zeleno mušnico najdemo od julija do oktobra v listnatih gozdovih, kjer prevladuje hrast in kostanj. Raste posamično ali v kolonijah, piše Wikipedija in nadaljuje: »Pri nabiranju užitnih vrst gob - zelena golobica, kukmakov, raznih kolobarnic - je potrebna velika mera previdnosti, saj je zelena mušnica goba, ki zahteva največ smrtnih žrtev po celem svetu«.