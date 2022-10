Babica zastrupljevalka v priporu: več ljudi se bori za življenje

M.G. (72) iz vasi Čukovina pri Šabcu so policisti pridržali za 48 ur in ob tem zasegli tudi določeno količino gob, ki jih bodo analizirali. Tamkajšnji center za zastrupitve je sprejel šest bolnikov zaradi zastrupitve z gobami, ki so jih kupili pri njej na lokalni tržnici, nekateri med njimi so v hudem stanju in se borijo za življenje, poročajo srbski mediji.

'Babica zastrupljevalka', kot so poimenovali prodajalko s tržnice v Šabcu, je več dni nemoteno prodajala gobe, zato so bili poleg ljudi, ki so končali na zdravljenju, razburjeni tudi drugi, ki so nakupovali pri njej.