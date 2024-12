Poslovil se je legendarni zvezdnik iz filma Krokodil Dundee

Burt, pet metrov dolg in 700 kilogramov težak morski krokodil, znan po svoji vlogi v kultnem avstralskem filmu Crocodile Dundee iz leta 1986, je umrl pri približno 90 letih.

Žival, ki je veljala za ikono avstralske divjine, je poginila v živalskem vrtu za plazilce Crocosaurus Cove v Darwinu, kjer je živela od leta 2008.

Simbol avstralske divjine in filmski zvezdnik

Ujet je bil v 80. letih prejšnjega stoletja v reki Reynolds, zaslovel pa je po tem, ko se je pojavil v filmu, ki je postal najbolj dobičkonosen avstralski film vseh časov. Njegova vloga je pripomogla k utrjevanju podobe Avstralije kot dežele divje naravne lepote in edinstvene divjine.

Simbolična fotografija. FOTO: Ongushi/shutterstock

Morski krokodili običajno živijo do 70 let, nekateri pa lahko dosežejo starost 100 let. Burt je bil znan po svoji neodvisni in »samski« naravi, saj na krokodilji farmi ni kazal zanimanja za iskanje partnerke.

Poklon legendi

Ob njegovi smrti so skrbniki zapisali: »Z velikim žalovanjem sporočamo, da je Burt, ikonični morski krokodil in zvezdnik avstralske klasike Crocodile Dundee, preminil v miru ob koncu tedna.« Dodali so, da njegovo slovo označuje zaključek izjemnega obdobja.

Burt je obiskovalcem in skrbnikom pustil nepozaben vtis s svojo močno osebnostjo in divjim duhom, ki pooseblja surovo moč morskega krokodila. V zadnjih letih je služil kot ambasador za izobraževanje o krokodilih, njegova zapuščina pa bo ostala del avstralske kulturne zgodovine.