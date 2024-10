Policijsko vozilo trčilo v avtomobil, umrla nosečnica in njen nerojeni otrok

Grozljiva nesreča v Angliji: neoznačeno policijsko vozilo je v četrtek zvečer povzročilo tragično nesrečo, v kateri sta umrla nosečnica in njen nerojeni otrok. Nesreča se je zgodila okoli 18:15, ko je policijsko vozilo trčilo v avtomobil, ki je pripadal civilistki.

Na kraj dogodka so hitro prišle ekipe reševalne službe, gasilci in reševalni helikopter, a 38-letnica, ki je bila v avtomobilu, je žal umrla. Bila je visoko noseča, niti njen nerojeni otrok ni preživel. Policija je že obvestila svojce, ki jih trenutno podpirajo posebej usposobljeni policisti. Začela se je preiskava o okoliščinah nesreče, ki jo vodi Neodvisni urad za policijsko ravnanje (IOPC).

To ni prva smrt na tem križišču

Glavni detektivski nadzornik Trevor Lawry, ki vodi policijo v Greenwichu, je izrazil sožalje družini in prijateljem žrtev ter potrdil, da bodo policisti pri preiskavi v celoti sodelovali. Dva policista, ki sta bila v neoznačenem vozilu, sta bila po nesreči hospitalizirana, vendar so ju že odpustili iz bolnišnice.

Lokalni prebivalci so na družbenih omrežjih izpostavili, da je križišče, kjer je prišlo do trčenja, nevarno. Na istem mestu je leta 2021 v podobni nesreči umrl 14-letni deček, ko je kombi trčil v ljudi, ki so čakali na avtobusni postaji.

Prebivalci so kritizirali prometno ureditev in opozorili, da so cestne oznake nejasne, kar še viša nevarnost na tem območju.