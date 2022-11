Policija se ni ustrezno odzvala, umrlo najmanj 156 ljudi (FOTO)

Južnokorejska policija je pred stampedom v Seulu, v katerem je v soboto umrlo najmanj 156 ljudi, večinoma mladih, prejela več opozoril, vendar je bil njen odziv nezadosten, je po tragediji izjavil načelnik policije Yoon Hee-keun. Policija je menda vedela, da se je »pred nesrečo zbrala velika množica, kar je nakazovalo na izjemno nevarnost«, je dejal načelnik policije in dodal, da je bilo ravnanje s temi informacijami nezadostno.

Najdeni osebni predmeti.

V soboto zvečer je v stampedu množice na prvi zabavi za noč čarovnic po pandemiji covida-19 v četrti Itaewon v Seulu umrlo najmanj 156 ljudi, več deset je bilo ranjenih. Priče so opisovale prizore popolnega kaosa, ko so se številni znašli ujeti v ozkih ulicah in se poskušali rešiti iz vse večje gneče, medtem ko so ljudje začeli padati drug po drugem. Večina žrtev so bile mlade ženske, stare med 20 in 30 let. Za Južno Korejo je značilno, da je nadzor nad množicami močan, saj so protestni shodi pogosto tako zelo nadzorovani, da je število policistov lahko večje od števila udeležencev. Ob praznovanju noči čarovnic v Itaewonu pa ni bilo določenega organizatorja dogodka, saj so se ljudje zgrinjali na območje, kjer so se udeležili dogodkov, ki so jih organizirali posamezni bari, klubi in restavracije.

137 policistov je skrbelo za 100.000 ljudi.

Policija je sporočila, da je za noč čarovnic v Itaewon, kamor se je zgrnilo približno 100.000 večinoma mladih ljudi, poslala 137 policistov. Na protestu na drugi strani mesta, ki se ga je udeležilo približno 25.000 ljudi, pa je bilo prisotnih 6500 policistov. Predsednik vlade Han Duck-soo je dejal, da je nesrečo morda povzročilo pomanjkanje ustreznega sistema za upravljanje množic, in zagotovil, da preiskava poteka.

Iz sveta so se po tragediji vrstili izrazi sožalja. Izrekla sta ga tudi slovenski premier Robert Golob in predsednik Borut Pahor.