Policija razkrila podrobnosti umora: varnostnik ga je ustrelil, družinski član pa odvlekel v gozd, kjer je umrl

Poročali smo že, da je včeraj varnostnik ubil moškega. Kot so sporočili z zagrebške policije, se je okoli 17. ure na Slavonski aveniji v Zagrebu na ograjenem dvorišču trgovskega podjetja zgodil umor 36-letnika, pred tem pa še vlom v trgovske prostore.

Do zdaj je bilo ugotovljeno, da naj bi dva storilca prišla do ograje trgovskega podjetja, v kateri je bila pred tednom dni narejena odprtina, skoznjo vstopila in iz skladišča ukradla več izdelkov.

Družinski član ga je odvlekel v gozd, kjer je umrl

»Med begom je varnostnik izstrelil več strelov, od katerih je eden zadel 36-letnika. Družinski član, ki je bil takrat z ustreljenim moškim, ga je odvlekel v bližnji gozd, kjer je umrl, varnostnik pa je s kraja dogodka pobegnil,« so sporočili s policije.

47-letnemu moškemu, ki ga povezujejo s storitvijo kaznivega dejanja, so odvzeli prostost in ga privedli na policijo.