Par svojih 6 otrok silil v prostitucijo in beračenje

Organi pregona so v okviru obsežne enotedenske mednarodne operacije proti trgovini z ljudmi prijeli skupno 219 storilcev, je sporočil evropski policijski urad Europol. Operacija je bila osredotočena na primere spolnega izkoriščanja, prisilnega kriminala in prisilnega beračenja. V njej so sodelovali tudi slovenski organi.

Operacijo po imenu Global Chain (Globalna veriga) je v sodelovanju z Romunijo, Europolom, Interpolom in Frontexom vodila Avstrija. Potekala je med 3. in 9. junijem v 39 državah sveta, vključno s Slovenijo.

Skupno so organi pregona izvedli 276 preiskav, prijeli 219 storilcev in identificirali 1374 žrtev, vključno s 153 otroki. Zasegli so tudi 2074 predmetov, ki so jih storilci pridobili s kaznivimi dejanji, med drugim gotovino in različne naprave. Odkrili so tudi 363 primerkov lažnih dokumentov.

»Operacije, kot je ta, dokazujejo, da nobena država ali celina ni imuna na trgovino z ljudmi in izkoriščanje,« je po uspešnem zaključku operacije povedal vodja Interpolovega oddelka za organizirani kriminal Richard Chambers.

Posebej pretresljiv primer so preiskovalci razkrili na Madžarskem, kjer je par svojih šest otrok silil v prostitucijo in beračenje na ulicah. Povrhu sta jih tudi sama fizično, psihično in spolno zlorabljala.

Slovenija po mnenju ZDA ne dosega vseh standardov v boju proti trgovini z ljudmi

Ameriški State Department je Slovenijo drugo leto zapored uvrstil med države, ki ne izpolnjujejo v celoti vseh standardov v boju proti trgovini z ljudmi. Agencije za začasno delo v Sloveniji še naprej izkoriščajo delavce, zločinci pa ženske in otroke za spolno trgovino, opozarjajo v Washingtonu.

Slovenija je iz prve skupine držav, ki v celoti izpolnjujejo vsaj minimalne standarde, lani zdrsnila v drugo skupino, torej med države, ki si bistveno prizadevajo za izpolnjevanje minimalnih standardov, vendar jih ne dosegajo v celoti.

V statistiki State Departmenta sta potem še dva nižja razreda držav. V enega spadajo tiste države, ki si prizadevajo za standarde, ampak se soočajo z naraščanjem števila žrtev, v drugega pa tiste, ki to povsem zanemarjajo.

Poročilo glede Slovenija navaja, da so oblasti že tretje leto zapored preganjale manj trgovcev z ljudmi, pri čemer lani ni bilo nobene obsodbe.

Organi pregona so morebitne primere trgovine z ljudmi redno obravnavali le kot upravne kršitve delovne zakonodaje, zaradi pomanjkanja prizadevanj za identifikacijo žrtev pa vlada ni identificirala nobene žrtve trgovine z ljudmi med prosilci za azil, navaja poročilo.

State Department Sloveniji med drugim priporoča odločne pregone kaznivih dejanj trgovine z ljudmi na področju spolnih zločinov, ustrezno visoke kazni, spremembo zakonodaje v skladu z mednarodnim pravom, boljše usposabljanje pristojnih uradnikov, boljše sodelovanje z nevladnimi organizacijami, usposabljanje sodnikov, vzpostavitev posebne policijske enote in imenovanje neodvisnega nacionalnega poročevalca.

»V zadnjih petih letih so trgovci z ljudmi izkoriščali domače in tuje žrtve v Sloveniji, v manjši meri pa tudi žrtve iz Slovenije v tujini. Slovenci ter tuji delavci in migranti iz držav, kot so Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Severna Makedonija, Romunija, Srbija, Slovaška in Ukrajina, so izpostavljeni trgovini z ljudmi v različnih sektorjih, kot so gradbeništvo, prevozništvo, avtopralnice in gostinstvo,« navaja poročilo.

State Department opozarja, da so žrtve trgovine z ljudmi begunke iz Ukrajine, do spolnih napadov pa prihaja tudi v nastanitvenih objektih pod upravo države. Agencije za začasno delo še naprej izkoriščajo delavce, zločinci izkoriščajo ženske in otroke iz Slovenije in držav vzhodne Evrope, zahodnega Balkana, jugovzhodne Azije in Latinske Amerike za spolno trgovino.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je ob predstavitvi letošnjega poročila, ki pokriva 188 držav za leto 2023, dejal, da je trenutno na svetu 27 milijonov oseb, ki jih izkoriščajo za prisilno delo in spolne storitve. Na dnu ameriške lestvice so večinoma države, ki z ZDA nimajo najboljših odnosov, kot so Venezuela, Rusija in Kitajska.