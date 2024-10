Odvetnik osumljenca za posilstvo Madeleine McCann na sojenju v Nemčiji dal šokantno izjavo

Osumljenec za izginotje Madeleine McCann, Christian Brueckner, »nikoli ne bi smel biti obtožen gnusnih spolnih zločinov na Portugalskem«, je zatrdil njegov odvetnik.

47-letnemu Bruecknerju v Nemčiji sodijo, ker je obtožen posiljevanja žensk in razgaljanja pred otroki v portugalski regiji Algarve. Obtožbe niso povezane s primerom Madeleine, za katerega nemški pedofil zanika kakršnokoli vpletenost. Tožilstvo je prejšnji teden zahtevalo, da se Bruecknerja zaradi domnevnih zločinov na Portugalskem zapre za 15 let.

Christian Brueckner. FOTO: Reuters

Vendar je sodnicajulija odločila, da so dokazi proti njemu »nezadostni«, kar močno kaže na to, da bo oproščen. Tožilstvo se je oprlo na pričanje nekdanjega prijatelja, ki trdi, da je videl posnetke, na katerih Brueckner posiljuje dve ženski. Busching je policijo obvestil tudi o domnevni vpletenosti nemškega pedofila v Madeleinino izginotje. Zatrdil je, da mu je Brueckner dejal, da »ni kričala«, ko sta se v nekem španskem baru pogovarjala o njenem primeru.

Bruecknerjev odvetnik je v današnjem zaključnem govoru obtožil Buschinga, ki je sicer glavna priča, da je lažnivec in ga opisal kot osebo, ki »laže in se poskuša narediti pomembnega«. Odvetnik je deželnemu sodišču v Braunschweigu povedal: »Nobenega dokaza ni, ki bi potrjeval njegove besede. Če bi šlo za katero koli drugo osebo, potem na podlagi dokazov nikoli ne bi prišlo do sojenja. Dan, ko zapiramo ljudi na podlagi njih samih in ne na podlagi njihovega kaznivega dejanja, je že zdavnaj minil.« Tožilce je obtožil, da »poskušajo vplivati na mnenje javnosti«.

Vsak dan sojenja v enaki sivi jopici

Brueckner je medtem nepremično sedel ob boku svojega odvetnika, oblečen v isto sivo jopico, ki jo je nosil ves čas osemmesečnega sojenja.

Dveh od Bruecknerjevih domnevnih žrtev posilstva niso nikoli izsledili. »Vprašati se morate, kako verjetno je, da ljudje, ki so tako trpeli, tega ne bi prijavili? In vendar so nemški organi in policija vložili veliko truda v raziskovanje, pa niso našli ničesar,« je dejal odvetnik.

Gerry in Kate McCann, Madeleinini starši, leta 2012. FOTO: Profimedia

Nemec je osumljen ugrabitve in umora triletne Madeleine v Praia da Luzu maja 2007. Trenutno prestaja sedemletno zaporno kazen zaradi posilstva ameriške upokojenke v portugalskem letovišču. Če bo Brueckner oproščen, bo prihodnje leto izpuščen na prostost, kar je za preiskovalce Madeleinega primera nočna mora.

A oprijemljivih dokazov, da stoji za njenim izginotjem prav on, ni.

Poleg omenjenih obtožb naj bi se aprila 2007 na plaži v Salemi razgalil pred nemško deklico, enako pa naj bi počel tudi pred 11-letnico leta 2017.