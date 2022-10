Objavila posnetek nasilnega očeta: Zdaj te bom zaklal (VIDEO)

Na instagramu se je pojavil grozljivi posnetek, na katerem dekle trdi, da jo oče trpinči. »Vsi bodo vedeli, da si nož usmeril vame! Nato je moški brcnil stol in dekletu rekel, da jo bo zaklal. Poleg videoposnetka je pokazala tudi fotografije, na katerih se vidijo modrice in rezi po telesu, dekle pa je zapisalo tudi sporočilo očetu, ki ga objavljamo v celoti:

»To je moje maščevanje tebi. Tebi, ki si me vse življenje ustrahoval. Tebi, ki si me od malega učil, kaj pomeni beseda kurba in me tako kličeš že od mojega 14. leta. Tebi, ki si me pustili na tleh pretepeno, zbrcano, trpinčeno. Tebi, ki si bil vse, samo moj oče ne. Če obstaja karma, upam, da te bo doletela, vendar močno dvomim, ker že 10 let ostajaš nekaznovan za svoja dejanja. Tebi, zaradi katerega sem do skoraj 24. leta nosila modrice in solze.

Tebi, ki si me davil v kopalnici. Se spomniš? Ker jaz se še v živo spominjam. Tebi, ki si nož usmeril vame, ko sem bila stara komaj 14 let. Tebi, ki nisi pokazal niti trohice usmiljenja za stvari, ki si mi jih storil, in za katere kriviš še dan danes mene. Tebi, ki uspevaš biti ob vsem tem nekaznovan. Tebi, ki si me davil z besedami enako kot z rokami. Če te ne doleti Božja kazen, upam, da bodo te moje besede vsaj nekakšna kazen, da bodo ljudje spoznali, kakšen si. Tebi, ki so postal oče, a nikoli nisi bil očka!«

Tebi, ki si namesto »vse najboljše za rojstni dan«, za moj 18ti rojstni dan uspel izreči le: 'jeb** ta dan, ko si se rodila, bolje bi bilo, da si umrla.' Tebi, zaradi katerega bom nosila posledice vse življenje in zaradi katerega bom dvomila v vsakega moškega na tem svetu. Tebi, zaradi katerega sem mislila, da je v meni problem, da sem si zaslužila vsak udarec s pestjo, nogo ali drugim predmetom, ker sem mislila, da se tako počne, ko je nekdo slab učenec, 'nesramen' otrok in podobno.

Tebi, zaradi katerega sem celo svoje življenje spakirala v tri torbe, ki sem jih vzela s sabo, ko sem zapustila hišo. Tebi, zaradi katerega sem se počutila manj vredno. Tebi, zaradi katerega sem jokala, vriskala, tolkla, da bi nekdo slišal, da se nekaj dogaja. Zate nisem otrok in žrtev, ker si se navadil svoj bes in frustracije zdraviš na drugih. Upam le, da ne boš imel več priložnosti uničevati tujih življenj, ker si enega že uničil«.