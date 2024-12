Nočna drama: mladi voznik bežal, prebil rampo, končalo se je zelo slabo (VIDEO)

V zgodnjih jutranjih urah je prišlo do smrtonosne nesreče na cesti med Tomislavgradom in Prisojem, kjer se je mladi voznik zaletel v policijsko blokado. Incident se je začel na mejnem prehodu Kamensko, kjer je 22-letni državljan Bosne in Hercegovine, identificiran kot E.D. iz Bugojna, poskusil prečkati mejo.

Na mejnem prehodu Kamensko je mladenič predal svoje dokumente, vendar so policisti zahtevali dodatno preverjanje. Namesto da bi počakal, je E.D. pobegnil v smeri Hrvaške. Hrvaška policija je pričela s sledenjem, vendar se je kmalu obrnil nazaj proti Bosni in Hercegovini. Okoli 3:15 je s svojim vozilom prebil rampo na mejnem prehodu in se podal v smeri Tomislavgrada.

Policija je hitro organizirala blokado na cesti Tomislavgrad - Prisoje, da bi zaustavila nevarnega voznika. Kljub postavljeni blokadi je E.D. nadaljeval z vožnjo in se zaletel v policijska vozila. Trk je bil usoden, saj je mladi voznik na kraju nesreče podlegel poškodbam. V nesreči ni bilo poškodovanih policistov, vendar je bil promet na tem odseku ceste popolnoma ustavljen, vozila pa so bila preusmerjena na alternativne poti.

Na kraju nesreče so policisti Policijske uprave Tomislavgrad skupaj z dežurno tožilko iz županijskega tožilstva v Livnu opravili ogled. Po nalogu tožilke bo izvedena obdukcija, da bi natančno ugotovili vzrok smrti mladega voznika.

Ta tragičen dogodek je pretresel lokalno skupnost ter poudaril nevarnosti, ki jih prinašajo poskusi pobega pred policijo. Preiskava še vedno poteka, saj oblasti poskušajo razjasniti vse okoliščine, ki so pripeljale do te nesreče.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Index in hercegovina.info.