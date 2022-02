Nevihta Eunice še ni rekla zadnje

Nevihta Eunice je uresničila črne napovedi: najmanj 16 ljudi je konec tedna umrlo v Belgiji, Nemčiji, Veliki Britaniji in na Nizozemskem, Poljskem in Irskem. Največ smrtih žrtev so povzročila podrta drevesa, ki so se vdala vetrovom z močjo do 200 kilometrov na uro, tudi 400 let staro drevo v britanskem Essexu. Nekega moškega v Belgiji pa je v glavo usodno zadel solarni panel. Mnogi so poškodovani, v Franciji poročajo o približno 30 ranjenih v prometnih nesrečah, ki so se zgodile med divjanjem neurja.

Več milijonov gospodinjstev in podjetij je ostalo brez električne energije, v Nemčiji je poškodovanih več kot 1000 kilometrov železniških prog, v Belgiji, Franciji in Veliki Britaniji so odpovedali hitre vlake. V Haagu so v strahu, da se bo podrl cerkveni zvonik, evakuirali več deset ljudi, tudi v drugih državah so mnogi morali zapustiti svoje domove. Obstali so trajekti v Rokavskem prelivu, odpovedali so več sto poletov, posnetki poskusov pristankov tistih letal, ki jih je Eunice vendarle ujela, so srhljivi. Na številnih letališčih po Otoku je zavladal kaos zaradi odpovedanih poletov in jeznih potnikov. V Londonu so prvič v zgodovini izdali rdeče vremensko opozorilo, ki naznanja, da so ogrožena življenja prebivalcev. V Veliki Britaniji, kjer je zapihal uradno najmočnejši sunek vetra v zgodovini Otoka, kar 196 kilometrov na uro, pričakujejo težave še v prihodnjih dneh, ostajajo pa tudi strahovi pred poplavami zaradi močnega deževja.