Nemka na Hrvaškem zaklenila otroka v avto, rešili so ga mimoidoči

V nedeljo okoli 16. ure, ko se je v Gospiću živo srebro dvignilo čez 30 stopinj, so na parkirišču trgovskega centra v zaklenjenem vozilu opazili otroka, ki je kazal znake vročinske izčrpanosti. Nemudoma so na pomoč poklicali policiste, še pred tem pa so otroka rešitl iz vozila. Otroka so z rešilnim vozilom odpeljali v bolnišnico, otrokovo mater, 26-letno Nemko, pa so priprli in odpeljali na zaslišanje.»Policisti so ob 15.50 prejeli klic, da je na parkirišču trgovskega centra v avtomobilu z nemškimi registrskimi oznakami zaklenjen otrok, ki kaže znake vročinske izčrpanosti. Do prihoda policistov so otroka že rešili iz vozila,« so potrdili policisti za hrvaške medije. Ob tem opozarjajo, da lahko v vozilu na soncu v 20 minutah vročina naraste za 20 stopinj.