Našli voznika, ki je Julijo povozil do smrti in pobegnil

Srbijo je ta teden pretresla vest, da so na cesti med Predejanom in Grdelico našli žensko truplo. Policija je po poročanju Kurirja zdaj razkrila, kaj se je zgodilo. 45-letnega Ivico M. so aretirali zaradi suma, da je z avtom zbil Julijo Dimitrijević (40) in pobegnil s kraja nesreče. Nesrečnica se je ravno vračala od zdravnika. Truplo so našli v nedeljo okoli 17. ure. Kot so pred dvema dnevoma sporočili s policije, so ga nemudoma poslali na obdukcijo, da bi ugotovili točni vzrok smrti.

»Tam ob stari magistrali med Gredelico in Predejanom je postajališče. Verjetno je bila na poti domov, ko jo je nekdo zbil in pobegnil. Bila je čudovita ženska,« so povedali domačini.