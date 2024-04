Našla je lobanjo pogrešanega dečka (2), to je njeno srhljivo pričevanje

Pohodnica je razkrila, kako je našla posmrtne ostanke pogrešanega dveletnika. Njegovo lobanjo je odnesla domov in nato poklicala policijo.

Malček Emile Solei se je igral na vrtu starih staršev v vasi med Grenoblom in Nico, ko je julija lani izginil.

»Družina je bila tik pred tem, da bi šla na izlet, on pa je v tistih trenutkih njihove nepazljivosti izginil,« je takrat za francosko televizijo povedal François Balique, župan mesta Le Vernet. Njegovi stari starši so ugotovili, da ga ni več, ko so ga poskušali spraviti v avto.

Ženska, ki so jo v intervjuju poimenovali Manon, je marca med sprehodom blizu Le Verneta v Alpes-de-Haute-Provence v Franciji našla lobanjo malčka. Manon je za francosko televizijsko hišo BFM TV povedala, da gre vsak dan na sprehod brez mobilnega telefona in da je bila na poti, na katero že dolgo časa ni šla, ko je odkrila posmrtne ostanke.

Francoska policija je objavila opis pogrešanega dečka. FOTO: Afp

»Lahko bi ga zapustila, a če bi se vrnila, ga morda ne bi bilo tam,« je povedala. »Zato sem vzela lobanjo,« navaja Sky news.

»Rekla sem si - to stvar moram pobrati in policija bo našla krivca, preiskava se bo končno začela.«

Genetsko testiranje je potrdilo njen sum, da lobanja pripada dveletniku.