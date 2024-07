Naše sosede pretresa hud zločin, mama ubila novorojenčka

Južne sosede pretresa zločin, ki se je v soboto zgodil v osrednji Hrvaški. Mlada mama je v soboto ubila svojega novorojenega otroka. Kot neuradno poroča 24sata, je truplo našel družinski član in o tem obvestil policijo.

Hrvaške oblasti so sporočile, da so zaslišali 22-letno žensko, ki je osumljena kaznivega dejanja hudega umora na škodo novorojenčka, zanjo pa so zahtevali pripor zaradi nevarnosti vplivanja na priče, nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja in posebno težke okoliščine storitve tega kaznivega dejanja. Za to je predvidena kazen najmanj 10 let zapora.

Pretreseni tudi sosedje

Če bi zločin po izvedenskem pregledu spremenili v kaznivo dejanje umora, ki ga je hrvaški kazenski zakonik nadomestil z detomorom, bi bila kazen precej nižja. Zakon namreč pravi, da se mati, ki umori svojega otroka pod vplivom hudega duševnega stresa zaradi nosečnosti ali poroda, kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

Tamkajšnji sosedje so za 24sata povedali, da s to družino nikoli ni bilo težav ter da so dekle pogosto videli zunaj. »Videli smo jo tudi kositi travo. Nihče sploh ni opazil, da je noseča. To nas je vse pošteno pretreslo,« so dejali.