Na Havajih je požar do tal požgal mesto – razen ene hiše

Po velikanskem požaru ni ostalo nič od nekdanjega kitolovskega mesta Lahaina s skoraj 13.000 prebivalci na havajskem otoku Maui. Požgana drevesa in pogorišča, kjer so nekoč stale hiše, je skoraj vse, kar je ostalo po požaru, v katerem je umrlo najmanj 99 ljudi. A med požganimi ostanki je ameriški fotograf Stephen Lam v svoj objektiv ujel hišo, ki se je izognila ognjenim zubljem.

Strokovnjaki menijo, da jo je najverjetneje rešil ugoden veter, natančneje zračni vrtinec, ki je ogenj odvračal od stavbe. Tovrstno gibanje zraka je med požari sicer vse prej kot zaželeno, saj veter običajno poskrbi za to, da se ogenj še hitreje širi, in otežuje delo gasilcem. Poleg velike sreče in dejstva, da se je ravno pred to stavbo obrnil tako, da je začel ogenj razpihovati stran od nje, strokovnjaki menijo, da je hišo rešil tudi način gradnje, saj sklepajo, da je bila to edina stavba daleč naokoli, ki je bila zgrajena iz kamna oziroma opeke, tiste, od katerih ni ostalo nič, pa iz cenejših in manj obstojnih materialov. V Lahaini je ogenj uničil več kot 2700 objektov, gmotna škoda pa je ocenjena na 5,6 milijarde dolarjev.

Strokovnjaki menijo, da je hišo rešil tudi način gradnje.

Na otoku Maui še vedno iščejo pogrešane, teh naj bi bilo okrog 1300, guverner Josh Green pa je vse prej kot optimistično ocenil, da bodo vsak dan do zaključka iskalne akcije, ki bo po njegovih predvidevanjih trajala 10 dni, našli ostanke 10 do 20 ljudi.