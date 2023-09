Na iraški poroki zagorelo: umrlo vsaj 100 svatov, ogromno ranjenih

Po poročanju BBC se je v Iraku zgodila huda tragedija. Na eni izmed porok je izbruhnil hud požar, zaradi katerega je umrlo vsaj sto ljudi, 150 pa je ranjenih. Po poročanju hrvaškega portala Index, ki se sklicuje na iraški vir, je umrlih in poškodovanih več kot 450. Ni znano, ali sta med tistimi, ki so jo najhuje skupili, tudi ženin in nevesta.

Uradne potrditve, zakaj se je požar zgodil, še ni, bi pa utegnil biti vzrok za njegov nastanek ognjemet. Požar se je namreč po poročanju BBC, ki se sklicuje na druge vire, zgodil po prižigu ognjemeta. Med požarom so se deli stropa vneli in padli. To je vidno tudi na spodnjem posnetku.

»Požar je privedel do zrušitve delov dvorane zaradi uporabe zelo vnetljivih, poceni gradbenih materialov, ki se zrušijo v nekaj minutah, ko izbruhne požar,« je sporočil iraški direktorat za civilno zaščito, ki ga povzema iraška državna tiskovna agencija INA.

Na poroki je bilo ogromno ljudi. Po poročanju BBC jih je bilo na stotine.

Po poročanju STA so požari in nesreče, ki so povezane s slabo infrastrukturo, v Iraku pogoste. Dogajajo se zaradi neupoštevanja varnostnih standardov. V sredini lanskega leta je v požaru v bolnišnici na jugu države umrlo več kot 60 ljudi. Lani je v eni od tamkajšnjih bolnišnic eksplozija kisikovih rezervoarjev povzročila požar, v katerem je umrlo več kot 80 ljudi.