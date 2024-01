Na domačem računalniku našla fotografije, kako jo mož nezavestno posiljuje s hišnimi pripomočki

Sodišče je moškega, ki je ženo brez zavesti večkrat posilil z gospodinjskimi predmeti, obsodilo na 11 let zaporne kazni, poroča irski Breaking News.

49-letnik iz Dublina naj bi zlorabo izvajal od januarja 2005 pa vse do septembra 2014. Pri ostudnem dejanju naj bi prijel za nož, ribežn, steklenico, korenček, banano, kumarico, tulipan, leseno žlico, del čevlja in tlačilke za kolo ter penetriral vanjo.

Danes 50-letna žrtev je bila med vsem tem dogajanjem nezavestna in v njih ni privolila.

Kot bi ji v glavi razneslo bombo

Nesrečnica je moževo početje odkrila po naključju leta 2019, ko je med brskanjem za posnetkom, na katerem je bila opita in je mož grozil, da ga bo poslal njenim staršem, na računalniku našla fotografije, ki jih je njen mož ustvarjal ob uresničevanju ogabnih perverzij: »Ko sem to zagledala, je bilo, kot bi mi v glavi razneslo bombo. Spremenil je mojo preteklost, sedanjost in prihodnost.« Sprašuje se, kako tega ni ugotovila že prej, koliko časa je trajalo in ali je bil moški ob njej vedno tak. Počutila se je, kot da je poročena z neznancem, ki jo je najbolj nasilno zlorabil.

V 20-letnemu zakonu so se jima rodili tudi otroci, takoj po odkritju fotografij pa je od moža zahtevala, da zapusti njihov dom, dogajanje pa je tudi prijavila organom pregona.

Na sodišču je bilo razkrito, da je nesrečnica imela težave z alkoholom, ki pa jih je skušala rešiti. Po njunem razhodu so jo mučili še anksiozonost, depresija, nespečnost in napadi panike. Potem so prišle še finančne težave, zaradi česar je morala svojo družino prositi za denar.

Iz svojega doma je izbrisala vse sledi nekdanjega moža, bolečin in ran pa ni mogla.

Obramba je na sodišču zavzela stališče, da sta se obe strani strinjali s početjem.