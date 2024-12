Na božičnem sejmu se je zrušila atrakcija, reševalne službe pohitele na kraj dogodka

Na božičnem sejmu v Birminghamu se je zrušila ena od atrakcij, zaradi česar so na kraj dogodka pohitele reševalne službe.

Po podatkih policije so oskrbeli manjše število ljudi, pri čemer niso poročali o hujših poškodbah. Šlo naj bi za 55 metrov visoko napravo Star Flyer, ki obiskovalce dvigne na vrh stolpa in jih nato vrti okoli na jeklenih vrveh. Fotografije, ki so zakrožile po spletu, prikazujejo dva sedeža, zapletena med seboj. Sedeža naj bi se ujela ob rob jeklene stene, povezane z napravo.

Na kraj dogodka je pohitelo več kot šest vozil reševalnih služb, vključno s policijo, gasilci in reševalci. Policija je javnost pozvala, naj se izogibajo območju.

Gasilci prispeli v štirih minutah

Časnik Birmingham Live je poročal: »Na prizorišču je več reševalnih vozil in hitrih intervencijskih ekip. Policijski trak zapira dve atrakciji, vključno s Star Flyerjem. Na kraju dogodka so tudi številni policisti in eno gasilsko vozilo.«

Na spletu objavljene slike prikazujejo kaotične prizore, ko reševalne službe zapirajo območje okoli Star Flyerja in oskrbujejo poškodovane.

Tudi predstavnik tamkajšnje gasilske službe je podal izjavo: »Okoli 19.30 v četrtek, 12. decembra, smo se odzvali na incident na Victoria Square v Birminghamu. Na kraj dogodka je prispelo gasilsko vozilo v nekaj več kot štirih minutah. Incident je vključeval okvaro na atrakciji, ki se je med obratovanjem zrušila na tla. Pomagali smo reševalcem pri oskrbi poškodovanih, katerih poškodbe niso življenjsko nevarne. Ena oseba je bila prepeljana v bolnišnico, več drugih pa je bilo oskrbljenih na kraju.«