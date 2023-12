Morilec Kosta s tem stavkom vse osupnil, zavrača le eno stvar

14-letni morilec Kosta, ki je maja letos hladnokrvno ubil devet vrstnikov in paznika v osnovni šoli, povzroča kar precej »neprijetnosti« na beograjski kliniki, kjer je nameščen, pišejo srbski mediji.

Po pisanju Republike je še nedavno želel iti domov in spraševal, ali bo lahko za božič doma, ker mora nakupiti darila, zdaj pa je obrnil ploščo in sobe, kjer biva že vse od strelskega pohoda, noče zapustiti.

Še vedno menda ne kaže niti kančka obžalovanja, empatije ali interes, da bi videl svoje starše. Osebe, ki skrbijo zanj, pa je presenetilo tudi dejstvo, da Kosta ne želi zapustiti sobe, čeprav bi jo lahko.

»Vsakdo, ki ima zakonsko omejeno gibanje, razen v izjemnih primerih, ima pravico do občasnih sprehodov v prostoru, ki ga določi zavod. Ta fant ima možnost omejene hoje znotraj objekta, vendar to zavrača. Ljudem, ki skrbijo zanj, je deček povedal, da ima v svoji sobi vse in da bo vse v redu, dokler bo tam. Prav tako je prepričan, da bo kmalu izpuščen,« razkriva vir preiskave za Republiko.

Vse je šokiral dečkov stavek, »dokler sem v sobi, bo vse v redu«. Mnogi se sprašujejo, ali to pomeni, da bi bil pripravljen ponoviti podoben zločin kot 3. maja.

Ne zanima ga, kaj se dogaja z družino

Kosta menda še danes odgovarja s kratkimi stavki, ki so najpogosteje »da«, »ne«, »vem«.

V prvih tednih po zločinu je še spraševal po sestri in mami Miljani, ki ga je v obiskovala. V nekem trenutku pa se je na mamo razjezil in ji očital, ker ga ni odpeljala domov.

Pozneje je mama dobila prepoved približevanja sinu, saj ji sodišče očita nedovoljeno posedovanje orožja, potem ko so na enem tulcu v osnovni šoli, kjer se je strelski pohod zgodil, našli njen DNK. Takrat so ji tudi prepovedali stike s sinom.

Kosta vse od zadnjega obiska svoje mame sestre ni omenil, želi pa si menda obisk svojega pasjega prijatelja, da bi se lahko igral z njim.