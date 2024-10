Monstrum Roman je mrtev: posiljeval in ubijal otroke, sebe imel za junaka erotičnih filmov

Roman Burtsev, serijski morilec, pedofil in posiljevalec iz ruske regije Rostov, je decembra lani umrl v zaporu v Solikamsku, vendar je novica prišla v javnost šele pred kratkim. Velja za eno največjih pošasti sodobne Rusije, umrl pa je za rakom v zaporniški bolnišnici pri 53 letih. Pokopan je bil na zaporniškem pokopališču.

Roman Burcev je v zaporu prestajal dosmrtno kazen zaradi posilstva in umora petih deklet in brata enega od njih. V treh letih je ubil šest otrok, starih od 7 do 12 let. Fanta je ubil, da ne bi bil priča, pred smrtjo pa je posilil vsa dekleta.

Otroštvo: prvi zločin že pri 13ih

Svoj prvi znani zločin je storil, ko je bil star 13 let. Napadel je vrstnico, ki jo je zvlekel v klet in jo slekel Naslednjih deset let ni opozarjal nase, odslužil je vojsko, končal poklicno šolo in se zaposlil kot varilec. Potem si je želel ustvariti družino, a si je za poroko želel le devico. Iskanje je bilo neuspešno, zato se je takrat 22-letnik odločil, da jo poišče med zelo mladimi dekleti. Kmalu je spoznal, da ne bo dosegel veliko, zato se je odločil uporabiti silo.

Prvi umori

Prvi umor je zagrešil leta 1993. Na sprehodu po lokalnem smetišču je srečal 12-letnega dečka in njegovo sedemletno sestro. Dečka je takoj pokončal z udarci s palico po glavi, deklico je posilil in zadavil. Obe trupli je pokril s smetmi in odšel. Leto kasneje je ponovno napadel. V mestu je videl deklico, ki je izgubila mucka. Ponudil ji je pomoč, jo posadil na motor, odpeljal na samotno mesto, posilil in ubil, navaja Donday.ru. Čez nekaj časa se je poročil in dobil otroka. Videti je bilo, da živi normalno življenje.

V treh letih je ubil šest otrok, starih od 7 do 12 let.

Po drugi strani pa so se v majhnem mestu v regiji Rostov pojavile govorice o manijaku, ki je posilil in ubil dekleta. Ljudje so bili prestrašeni in bali so se pustiti svoje otroke brez nadzora. Dejstvo, da ima svojega otroka, Romana Burceva ni preprečilo gnusnih zločinov. Kmalu je zvabil dve dekleti na zapuščen kraj, ju posilil in ubil. Skrbno je uničil vse dokaze in dolgo časa ni bil na radarju preiskovalcev.

Naključna napaka je postala zanj usodna

Nov zločin je zagrešil le dva tedna po prejšnjem. Roman Burcev je zdaj posilil in ubil 12-letno deklico. Napad je bil spontan, perverznež pa ni vedel, kam naj skrije truplo. Pustil ga je v grmovju in odšel v najbližjo vas. Tam je srečal žensko, od katere si je izposodil lopato, nato pa se vrnil na kraj zločina, truplo zakopal in lopato odvrgel v bližino. To se je izkazalo za usodno napako. Že naslednji dan je policija našla truplo dekleta in začela iskati morilca. Ugotovili so, kdo mu je dal lopato, priča pa ga je podrobno opisala. Kmalu so ga prijeli in Burcev je priznal umore in dejal, da si sebe predstavlja junaka erotičnih filmov in trilerjev, v katerih so prizori nasilja in umorov. Morilec je užival v spolnem užitku tako, da je svoje žrtve držal in jim pokrival usta. Svoja dejanja je pojasnjeval z željo, da bi »poskusil nedolžnost«, umore pa s strahom pred odkritjem. Postopoma je posiljevalec začel policistom pripovedovati, kje so skrita trupla.

Najprej obsojen na smrt

Februarja 1997 je sodišče v Rostovu obsodilo Romana Burtseva na smrt. Vendar pa je nekaj mesecev kasneje v Rusiji uveden moratorij na izvrševanje smrtne kazni. Smrtno kazen je nadomestila dosmrtna ječa.