Močna eksplozija: Prevrnjeni avtomobili, razbita stekla, več pogrešanih (VIDEO)

Tri osebe pogrešajo, potem ko je sinoči eksplozija povzročila velik požar v stanovanjski četrti v Rotterdamu. Reševalci so potrdili, da je najmanj ena oseba poškodovana. Našli so jo na ulici in jo odpeljali v bolnišnico, piše NL Times. Gasilci še vedno poskušajo pogasiti velik požar, ki ga je povzročila eksplozija v garaži stavbe. Tiskovni predstavnik lokalnega varnostnega urada je za televizijo Rijnmond povedal, da bi lahko bilo v stavbi še več žrtev. Reševalci namreč niso mogli preiskati stavbe zaradi požara, ki še vedno divja.

Ali je bil v času eksplozije kdo v garaži ali stanovanjih nad njo, ni znano. Družine iz 44 apartmajev so prenočile v lokalnih hotelih. Oblasti so ljudi, ki živijo v stavbi, prek spletne strani Rdečega križa pozvale, naj potrdijo, da so na varnem.

V bližini je tudi skladišče pirotehnike

Stavbe na območju, kjer je počilo, so zelo blizu druga drugi, vmes je veliko trgovin in podjetij, kar otežuje delo gasilcev. Obstajala je nevarnost širjenja požara na druge objekte. Gasilci so celo porušili del stavbe, da so zavarovali bližnji supermarket.

Na isti ulici je skladišče pirotehnike, a na srečo ni bilo prizadeto. Reševalci, ki so prvi prispeli na kraj dogodka, so pirotehnična sredstva hitro naložili v tovornjak in jih odpeljali na drugo lokacijo. V skladišču je bilo okoli 5 ton nevarnih izdelkov.

V tem trenutku oblasti še ne morejo povedati, kaj je povzročilo eksplozijo. Zaradi silovitosti detonacije je bilo na območju razbitih veliko stekel, poškodovanih je bilo tudi več vozil. »Na ulici je veliko stekla in smeti. Prizadevamo si, da bi to očistili, da bi ljudje spet lahko prečkali ulice,« je še povedal domačin.