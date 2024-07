Med vzletom potniškega letala prišlo do eksplozije (VIDEO)

Na mednarodnem letališču Tampa v ameriški zvezni državi Florida se je pripetila neljuba situacija, ko je med vzletom potniškega letala prišlo do manjše »eksplozije«, počila je namreč guma.

Pilot je vzlet prekinil in letalo ustavil, kasneje so na prizorišče prihitela reševalna vozila. Na letalu je bilo 174 potnikov in šest članov posadke, vsi so se varno izkrcali in bili prepeljani na terminal, je sporočil tiskovni predstavnik letališča Joshua Gillin.

Poškodovanih ni bilo, vsi potniki so dobili nadomestne lete v Arizono, kamor je bilo letalo namenjeno.