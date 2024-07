Med čiščenjem kanalizacije umrla delavca, gasilci izvlekli trupli

Pripadniki oddelka za izredne razmere so iz jaška v Novem Beogradu izvlekli trupli dveh delavcev, ki sta najverjetneje umrla med čiščenjem kanalizacijske cevi, je povedal srbski notranji minister Ivica Dačić.

»Na podlagi prijave, ki smo jo prejeli ob 11.10, da sta v Ulici Mileve Marić Ejnštajn v Novem Beogradu v jašku dve osebi, je bilo na kraj takoj napotenih 15 gasilcev-reševalcev s štirimi gasilskimi vozili, ki so na kraju našli dva delavca v približno sedem metrov globokem jašku. Gasilci-reševalci so s pomočjo stojala izvlekli 37-letnega in 58-letnega delavca, ki sta bila nezavestna, ekipa nujne medicinske pomoči pa je ugotovila smrt,« je povedal minister Dačić.

O tem je bil obveščen tožilec, ki se je odpravil na preiskavo. Kot še izve N1, ni znakov, da bi šlo za nasilno smrt. Nekateri mediji poročajo, da se je delavec spustil v jašek, za njim pa še kolega, ki mu je poskušal pomagati.