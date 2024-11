Pokol v znanem nočnem klubu, napadalca sta s kraja pobegnila (VIDEO)

V pokolu v diskoteki v mestu Villahermosa v Mehiki je bilo ubitih najmanj šest ljudi, štirje pa so bili huje ranjeni. Po navedbah lokalnih oblasti so napadalci v nočni klub vstopili okoli četrte ure zjutraj z namenom ubiti eno osebo, ostale pa so ubili nenačrtovano.

Po prvih informacijah gre za mafijski obračun. Pet žrtev je umrlo na kraju samem, ena oseba pa je umrla ob prihodu v bolnišnico. Napadalca sta s kraja pobegnila, policija ju išče. Preiskava še poteka, poroča mondo.rs.

Opozorilo pred ogledom, vsebina posnetka je vznemirjujoča.

