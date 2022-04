Kolegi ubitih policistov Jurice in Ivane: Nihče ni vedel, da so med njima težave

Tragedija v Ivancu je šokirala sodelavca pokojnega Jurice B. (30) in Ivane B. (45), je povedal vodja PU Varaždin Predrag Benčić. Oba, kot pravijo njuni sodelavci, sta bila vzorna policista in nihče ni vedel, da so med njima kakšne koli težave.

Kot smo že poročali, se je v hrvaškem Ivancu zgodila huda tragedija. Policisti so prejeli prijavo suma umora in samomora. Sosedi so slišali strele, nato pa poklicali policijo, ki je kasneje sum žal zgolj potrdila.

Jurica je tako več let zapored sodeloval na mednarodnem »Memorialu majorja Davorja Jovića - Prvi za Hrvaško«, kot član Interventne enote policije PU Varaždin. Gre za tekmovanje v pripravljenosti, kjer se je vedno zelo dobro odrezal. Njegova soproga Ivana je po podatkih hrvaških medijev delala v mejni policiji.

»Zgodilo se je v moji stavbi, jaz pa sem pri drugem vhodu, tako da nisem slišal ničesar do pol petih, ko me je poklical prijatelj in vprašal, kaj se je zgodilo, ko je toliko policije. Nisem imel pojma. Teh ljudi ne poznam, vem, da v stavbi živijo policisti, a z njimi nisem bil v stiku« - je ob grozljivem dogodku povedal stanovalec stavbe, kjer so našli trupla policistov.