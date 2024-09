Kakšna tragedija pri naših sosedih! Po hudem neurju našli truplo gasilca

Jug Italije so ponoči prizadela huda neurja. Močno deževje je med drugim zajelo dežele Apulija, Kampanija in Emilija - Romanja. V pokrajini Foggia v Apuliji so reševalci danes našli truplo 59-letnega gasilca, čigar vozilo je voda odnesla med reševanjem voznikov v težavah.

Truplo gasilca so našli v vozilu približno 700 metrov od kraja, kjer je poplavna voda zajela vozilo. Takrat sta bila v kabini dva gasilca, a se je drugemu uspelo pravočasno rešiti. Reševalci so ga že odpeljali v bolnišnico, od koder naj bi ga kmalu odpustili.

V Kampaniji je medtem zaradi obilnega deževja več rek prestopilo bregove. Zaradi poplav so morali večkrat posredovati gasilci, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.