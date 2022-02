Kaj se dogaja? Še en usoden padec v vodnjak

Po tragediji v Maroku, kjer je v vodnjak usodno padel petletni Rajan, žalujejo še v Afganistanu: tudi tam je petletni deček zgrmel v globino, po večdnevni reševalni akciji pa so ga le dosegli in prenesli na površje. A ubogi Haidar je izgubil boj za življenje, poročajo tamkajšnje oblasti.

Vzporedno so izkopali rov. FOTOGRAFIJI: Twitter

Zgodilo se je v odročni vasici v provinci Zabul, 400 kilometrov od prestolnice Kabul. Deček naj bi pomagal staršem in drugim vaščanom pri kopanju vodne vrtine, potem ko je njihovo območje prizadela huda suša, a je med delom nesrečno padel v vodnjak, kar 25 metrov globoko.

Stekla je obsežna reševalna akcija, pri kateri so začeli kopati vzporedni rov, nazadnje pa so se spopadli še s trdovratno skalo, ki so jo razbili s krampi. Po treh dneh so se tako dokopali do otroka, kljub intenzivnemu reševanju pa so bili prepozni. Za Haidarja ni bilo več pomoči, vzrok smrti oziroma obseg njegovih poškodb pa ni znan.

Pomagal je pri kopanju vodne vrtine.

Spomnimo, pred časom je v Maroku v 32 metrov globok vodnjak padel prav tako petletnik, medtem ko naj bi očetu pomagal pri delu. Med reševalno akcijo, pri kateri so sodelovali gradbeni delavci, jamski reševalci, pripadniki civilne zaščite, vojska in policija, v pripravljenosti pa je bilo vseskozi tudi zdravstveno osebje, so dečku, ki je bil še nekaj dni po padcu živ, dostavili hrano, vodo in masko s kisikom. Rajana so po vzporednem rovu dosegli po petih dneh, a je bil takrat že mrtev.