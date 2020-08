Iskali pogrešanega turista, našli pa mater in izčrpano hčer (8) (FOTO)

Iskalna akcija za Poljakom, ki je bil s soprogo in šestletnim sinom nastanjen v hrvaškem obmorskem mestu Brela, traja že 18. dan, možnosti, da je živ, pa so po besedah načelnika Hrvaške gorske reševalne službe območja Makarske, pičle.Medtem ko reševalna ekipa prečesava gorsko območje Biokova, kjer so se za Poljakom izgubile vse sledi, pa so pripadniki v nedeljo povsem po naključju na skoraj neprehodnih stezah našli dve turistki (mater in osemletno hčer), ki sta sredi poti ostali brez zadostne količine vode in za nameček neprimerno opremljeni.Ker osemletnica ni bila več sposobna nadaljevati poti, so jo reševalci večji del poti navzdol morali nositi do vznožja gore.Gorski reševalci ljubitelje pohodništva opozarjajo, da so gore res lepe, a tudi nevarne, še posebej pri delu okoli vrha Sv. Ilije na Biokovu. Na tem delu naj bi se tudi izgubil nesrečni Poljak.