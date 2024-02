Branil svojo zaročenko pred moškima, sledilo je najhujše

Turčijo je pretresla smrt znanega pevca in igralca. Po poročanju spletne strani klix.ba, ki se sklicuje na informacije televizijske hiše Vox in Bild, je umrl Turek Emre Aytekin. Emreja marsikdo pozna tudi v Nemčiji, saj je sodeloval v nemškem šovu Goodbye Deutschland. Ta šov spremlja ljudi, ki so se izselili iz Nemčije.

Igralec je umrl nasilne smrti. Po pisanju klix.ba se je tragični dogodek zgodil zaradi njegove zaročenke Sandre Zeppelin. Njo sta namreč nadlegovala dva moška. Ko je igralec želel situacijo umiriti, je bil s strani dvojca napaden. Zaradi poškodb je nato umrl. Po poročanju Bilda se je tragični dogodek zgodil v restavraciji s hitro prehrano.

Televizijska hiša Vox, ki predvaja omenjeni šov, je sporočila, da žalujejo. Dodali so, da so njihove misli z Emrejevo družino in Sandro.

Po poročanju Der Spiegla je imel Emre 32 let.