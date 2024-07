Hrvati pretreseni: 14-letnik z nožem nad 20-letnega brata

Hrvaško pretresa zločin, ki se je zgodil na območju policijske uprave Koprivnica. Hrvaški mediji poročajo, da mladoletna osebe z nožem hudo poškodovala 20-letnika. Šlo naj bi za družinska člana še dodajajo.

Policijska uprava podrobnosti zaradi tega, ker gre za mladoletno osebo, ne razkriva. Pojasnili so le, da je do dogodka prišlo okoli četrte ure. Hrvaškim medijem pa je uspelo izvedeti, da naj 20-letnika napadel njegov 14-letni brat. Brata naj bi se najprej sporekla, kasneje pa je vse skupaj preraslo v fizičen obračun. Mlajši brat naj bi starejšega zabodel s kuhinjskim nožem in ga hudo oškodoval. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v bolnišnico.