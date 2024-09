Hrvaškega župnika aretirali kar pred očmi vernikov

Hrvaško te dni pretresa cerkveni škandal. Minulo sredo je šest policistov, trije iz Zadra in trije iz Šibenika, preiskalo cerkev Marijinega vnebovzetja in župnišče Darka Marušića, duhovnika v župniji Perušić Benkovački, poroča Nacional.

Časnik piše, da se je vse dogajalo pred očmi več domačinov, ki so prišli v cerkev, kjer naj bi duhovnik vodil pogreb. Namesto Marušića je nato prišel duhovnik iz župnije v Obrovcu, da bi pokojnega pospremil na zadnjo pot. Dva krajana pa sta bila povabljena, da sta bila priči med hišno preiskavo župnišča in cerkve.

Spolno nadlegoval 16-letno dekle?

Duhovnik naj bi po poročanju časnika spolno nadlegoval 16-letnico. Policija je preiskala cerkev in župnijsko pisarno, zasegli so dva računalnika, mobilne telefone in USB-ključke, duhovniku pa so odvzeli prostost.

Na policiji pravijo, da zaradi zaščite identitete žrtev podrobnosti primera ne želijo razkriti.

Nadškofija: Izražamo sočutje in obžalovanje

Zadarska nadškofija je po objavi novice v medijih izjavila, da jih je pristojna policijska uprava obvestila, da preiskuje Darka Marušića.

»Zaradi občutljivosti situacije je bil omenjeni duhovnik razrešen vseh služb v nadškofiji,« so sporočili in dodali, da so v župnijo Perušić Benkovački poslali nadomestnega duhovnika, dokler ne najdejo trajnejše rešitve.

»Zavedajoč se, da je tudi utemeljen sum storitve kaznivega dejanja zoper mladoletno osebo s strani duhovnika vedno hud udarec za morebitne oškodovance, občestvo vernikov in vso Cerkev, izražamo sočutje in obžalovanje. Spodbujamo vse, ki so bili kadarkoli deležni kakršne koli oblike zlorabe, naj to prijavijo pristojnim organom,« pravijo na nadškofiji.