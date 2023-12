Hrvaška žaluje: iz morja potegnili truplo mladega ribiča

Našli so truplo ribiča, ki je sinoči izginil pri Paškem mostu. Truplo so našli osem metrov globoko, gre pa za mladega ribiča iz Rtine, poroča Zadarski list.

Sinoči so štirje mladeniči izpluli na lov, med nesrečo, ki se je zgodila pri obračanju plovila v bližini rta Tanka nožica, pa so padli v morje. Tri mladeniče so rešili, četrtega pa ne. Kot so potrdili v zadrski luški upravi, so v neposredni bližini mostu danes našli truplo 30-letnika.

»Temperatura morja in mraz žal nista dopustila možnosti, da bi preživel. Kljub vsem naporom udeležencev iskalne akcije, človeško telo po dveh urah v morju v teh razmerah ne more preživeti,« so sporočili iz zadrske luške uprave.

Kot poroča Zadarski.hr, so bili v nesreči udeleženi štirje, po njihovih neuradnih informacijah po dva brata iz Rtine.