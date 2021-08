Grozljivka v Medžimurju: ubita ženska, pet oseb ranjenih, med njimi otroka

Hrvaški mediji poročajo o krvavem obračunu, ki se je sinoči odvil v naselju Parag v Medžimurju. Sprlo naj bi se več oseb, za zdaj neznani strelec pa je iz strelnega orožja izstrelil več nabojev.



Ob tem je umrla ženska, pet ljudi je ranjenih, med poškodovanimi sta tudi mladoletnik in otrok. Vse so prepeljali v bolnišnico v Čakovcu.



Policisti so ponoči prijeli tri osebe. Preiskava poteka.



Zjutraj so sporočili, da so trenutno »varnostne razmere v naselju Parag stabilne in pod nadzorom policije, za občane pa ni dodatnih nevarnosti«.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: