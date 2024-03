Grozljiva tragedija: družinski pes napadel svoje skrbnike in ubil dojenčka

V New Jerseyju se je konec tedna pripetila grozljiva tragedija: družinski pes je napadel svoje skrbnike in pri tem ubil trimesečnega dojenčka. Policija je bila o tem obveščena v soboto, malo pred 6.30 po lokalnem času. Otrok je bil takoj mrtev, mamo in očeta pa so po posredovanju odpeljali v bolnišnico na zdravljenje. Pes je družino napadel doma v njihovi hiši v kraju Woodbridge.

Poleg otroka je bila resno poškodovana 21-letna mama, ki jo je pes ugriznil v obraz, roke in noge. Kakšne poškodbe je utrpel 27-letni oče, ni znano. Psa so veterinarji že usmrtili. Za zdaj naj ne bi bila vložena nobena obtožnica, vendar preiskava še poteka.

Napadel jih je na domu.

Čez lužo so se letos organi pregona odzvali na več prijavljenih napadov psov po vsej državi. V Cliftonu v Južni Karolini so tako so 14. februarja štirje psi (neznane pasme) napadli 11-letnega dečka, ko je hodil proti avtobusni postaji. Mati poškodovanega dečka Amy Lowe je povedala, da je njen sin med napadom dobil 60 ugrizov. Dečka so odpeljali v bolnišnico, kjer so ga oskrbeli zaradi zelo resnih poškodb. Po napadu sta bila dva psa iz tropa uspavana, druga dva pa sta po besedah policije pobegnila. Lastnika niso našli.

Le dan zatem je v Comptonu v Kaliforniji umrl 35-letni moški, potem ko ga je poškodoval najmanj eden od njegovih pitbulov. Imel je pet odraslih pitbulov in osem mladičev. V Hartsellu v Alabami je 26. februarja angleški buldog usodno napadel sosedovega otroka, ki se je vozil s kolesom in je vstopil na dvorišče, kjer je buldog živel. Štiriletni Beau Clark je po napadu umrl. Obtožnica ni bila vložena, saj je bila žival varno nameščena na svojem posestvu in v preteklosti ni imela nasilnega ali agresivnega vedenja. Psa so po napadu evtanazirali.