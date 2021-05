Grozljiva smrt: pokončal ga je dinozaver

Za napravo je očitno dal življenje. FOTO: Cunaplus_m.faba/Getty Images

39

let je bila stara žrtev.

Grozljiva smrt je doletela 39-letnega moškega iz predmestja Barcelone. Kot kaže, mu je mobilni telefon padel v kip dinozavra, ko pa je segel po napravico, je očitno padel v skulpturo in se v njej zagozdil.Da je v starem, skoraj tri metre visokem kipu, ki je nekoč oglaševal zdaj že zaprt kinematograf, nekaj nenavadnega, je začel opozarjati zaudarjajoč vonj, poročajo tuji mediji. Policijo sta poklicala oče in sin, možje postave pa so kmalu prihiteli in se lotili preiskave. Kaj hitro je postalo jasno, da je v stegozavru truplo, zato so na pomoč prišli še gasilci, ki so v kip zvrtali luknjo, da so se lahko prebili do nesrečnika.Kaj se je zgodilo, je postalo jasno kaj hitro: na dnu skulpture je bil pametni telefon, ki je 39-letniku očitno padel, a ga je sklenil doseči sam, brez pomoči. Skobacal se je skozi odprtino v trebuhu živali in se z glavo navzdol spustil v eno od zadnjih dinozavrovih nog, a je zdrsnil povsem na dno in se v ozkem predelu zagozdil. Njegovih klicev na pomoč, če je sploh lahko odprl usta, ni slišal nihče, najverjetneje se je zadušil. Ali se je pri padcu morda tudi poškodoval, še ni znano.Točen vzrok smrti bo pokazala obdukcija, da je moški pogrešan, pa je njegova družina prijavila le nekaj ur pred srhljivim odkritjem. Vse kaže, da je v dinozavru umiral nekaj dni.