Grozljiva nesreča na avtocesti A1: Trije mrtvi, 12 poškodovanih ...

Na Hrvaškem se je na avtocesti v bližini Karlovca ponoči zgodila huda prometna nesreča, v kateri so umrli trije ljudje, 12 je poškodovanih, med njimi trije otroci, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Nesreča se je zgodila dvajset minut pred drugo uro zjutraj na avtocesti Karlovac - Reka v bližini predora Sveti Marko. Tamkajšnja policija je sporočila, da je bilo v nesreči udeleženih več vozil.

V enem od vozil so bili migranti

Jutarnji list se je pogovarjal s pričo nesreče, ki je povedala, da je za vozilom, udeleženim v nesreči, vozil morda 30 sekund. »Kombi madžarskih registrskih tablic je z desne južne strani preletel ograjo in zadel reški avto, šlo je za alfo. Tisti ljudje iz osebnega avtomobila so umrli na kraju, mož in žena. Fant je spal zadaj, star je 16 let. V Mitsubishiju so bili očitno migranti, bilo jih je 12. Padli so iz vozila, ležali po tleh. Eden se je, ne vem kako, rešil nepoškodovan, hodil naokoli, nato pa pobegnil, tako da jih je bilo morda 13,« je za Jutarnji List povedala priča in dodala: »Fant iz avtomobila reških registrskih tablic je imel okrvavljeno glavo, a je bil pri zavesti. Vprašam, če veš, kaj se je zgodilo, reče: 'Ne vem, spal sem zadaj'. Nato je samo ponavljal: 'Joj, kaj pa mama in oče, mama in oče nista dobro'.«

Direktor: Njihova življenja so ogrožena

»Danes zjutraj okoli 3. ure smo sprejeli dve osebi, ki sta bili hudo poškodovani v prometni nesreči, ki se je zgodila v bližini Karlovca, obe sta v smrtni nevarnosti. Ena oseba je bila rojena 1995, druga 1996 in sta tuja državljana, migranta, omenja se, da gre za Sirijca. Eden je na poti v Zagreb, ker ima hudo poškodbo hrbtenjače in hrbtenice. Druga oseba je še z nami in ima prav tako smrtno nevarne poškodbe, zlomljena rebra in spodnji del noge ter krvavitev v prsih. Bomo videli, če ga lahko premestimo v drugo bolnišnico. Prejeli smo ju, ju stabilizirali, vendar sta njuni življenji še vedno ogroženi,« je za 24sata povedal direktor Splošne bolnišnice Ogulin dr. Davor Vukelja.

Oviran promet

Zaradi prometne nesreče je na avtocesti A1 oviran promet med priključkoma Karlovec in Novigrad v smeri Dubrovnika, obvozi pa potekajo po državnih cestah, je sporočil hrvaški avtoklub (Hak).