Grozljiv prizor: voznik zapeljal na nasprotni pas in zadel avtobus, poln otrok (FOTO)

Huda prometna nesreča se je zgodila v nedeljo, 15. decembra, okoli 13.10 v kraju Maglič pri Kraljevu v Srbiji, ko sta trčila avtobus in osebni avtomobil.

Avtobus, ki je organizirano prevažal otroke s Kosova, ki so bili na Zlatiborju in so šli nazaj domov, se je vozil iz smeri Kraljeva proti Raški, ko je vanj trčil osebni avtomobil iz nasprotne smeri. Voznik avtomobila je namreč zapeljal na levo stran ceste in trčil v avtobus.

»V nesreči so se poškodovali štirje otroci in voznik osebnega avtomobila, ki je utrpel hude telesne poškodbe,« je povedal vir in dodal, da imajo poškodovani otroci večinoma vozliče na glavi in ​​so jih z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico.

Policisti so opravljali ogled, promet je bil ustavljen. Več podrobnosti o tej nesreči bo znanih po opravljeni preiskavi, poroča informer.rs.