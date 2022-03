Groza v cerkvi: oče ubil tri hčere, stare devet, 10 in 13 let (VIDEO)

Za zdaj še neimenovani oče je v ponedeljek pozno popoldne po krajevnem času v cerkvi v kalifornijski prestolnici Sacramento ustrelil svoje tri hčere in še eno osebo, ki jih je spremljala med nadzorovanim srečanjem, nato je ubil še sebe.

Imel je prepoved približevanja

Policija je sporočila, da so bila ubita dekleta stara devet, 10 in 13 let. Moški, star 39 let, je imel prepoved približevanja materi deklet, z njimi pa se je lahko srečeval le nadzorovano s prisotnostjo tretje osebe.

Policija primer obravnava kot nasilje v družini. Guverner Kalifornije Gavin Newsom je sporočil, da gre za še en primer nesmiselnega nasilja s strelnim orožjem v Ameriki.