Goste iz gorečega hotela reševali z balkonov

Goste hotela v avstrijskem Kirchbergu, priljubljenem letovišču nedaleč od Kitzbühela, je v noči na soboto prebudil požar. Izbruhnil je v eni od sob in se hitro razširil po stavbi. V njej je ostalo ujetih 27 ljudi, ki se jim zaradi gostega dima ni uspelo pravočasno rešiti, mnogi so se zatekli na balkone in tam počakali gasilce.

Na prizorišče so poleg 140 gasilcev prihiteli policisti in reševalci, šest ljudi so zaradi vdihavanja dima prepeljali v bližnjo bolnišnico, eden od gostov je pozneje zdravniško pomoč poiskal sam, v bolnišnico pa je moral tudi gasilec, ki je utrpel opekline, kako hude, včeraj še ni bilo znano. Znana ni bila niti višina materialne škode, bo pa po prvih neuradnih ocenah izredno visoka. Zakaj je zagorelo, so policisti včeraj še ugotavljali.

Šlo je za življenje in smrt

Goste so začasno nastanili v gasilskem domu v Kirchbergu, kamor so jih s službenimi vozili odpeljali gasilci, v času intervencije pa je bila za ves promet zaprta tudi lokalna cesta, ki vodi mimo hotela. Kot je za ORF Tirol povedal poveljnik prostovoljnih gasilcev iz Kirchberga Christoph Schipflinger, so ljudem priskrbeli odeje, saj jih je mnogo pred ognjem pobegnilo kar v majicah s kratkimi rokavi, v pižamah in bosi.

»Resnično je šlo za življenje in smrt. Ko smo prišli na prizorišče, so nas na balkonih pričakali vreščeči gostje, nobene možnosti niso imeli, da bi se rešili,« je grozljivi prizor, ki jih je pričakal, opisal Schipflinger, ki se je skupaj s kolegi in 22 gasilskimi vozili boril več ur.