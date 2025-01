Gnus na slavonski kmetiji! Moški spolno zlorabljali živali in celo organizirali posilstva za druge moške

O pravi grozljivki, ki se je dogajala v Slavoniji, poročajo hrvaški mediji.

Trije moški so osumljeni spolne zlorabe živali. Po poročanju Nove TV so trpinčili pse, kokoši, prašiče, telička. »Preiskovalno sodišče je za osumljence odredilo pripor zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja ubijanja in mučenja živali. Pripor jima je odredilo zaradi bojazni, da bodo ponovila kaznivo dejanje, če bodo izpuščeni,« je ob tem povedal Vedran Pavelić, sodnik županijskega sodišča v Slavonskem Brodu.

Organizirali celo posilstva za druge

Eden od osumljencev je bil že v preiskovalnem priporu zaradi suma spolne zlorabe mladoletne osebe, a so preiskovalci odkrili, da je s še dvema moškima sodeloval tudi pri spolnem zlorabljanju živali. Moški so stari 45, 55 in 75 let. Vse se je dogajalo na kmetiji v brodsko-posavski županiji. Kot je še navedla Nova TV, je eden od osumljencev nižji uslužbenec sodišča v Slavonskem Brodu. Neuradno so tudi poročali, da so moški osumljeni, da so organizirali posilstva tudi za druge moške.