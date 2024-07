Dveletna deklica umrla v razgretem avtu, medtem pa oče igral igrice

Moškega iz Arizone so obtožili umora, potem ko je svojo dveletno hčerko pustil v razgretem avtomobilu, medtem ko je več kot tri ure igral igrice playstation, poroča New York Post.

Christopher Scholtes, 37-letni oče treh deklic, je povedal, da je po vrnitvi z nakupovanja svojo hčerko Parker Scholtes pustil le 30 minut spati v avtu, ker je ni želel zbuditi.

Toda nedavno objavljeni sodni zapisi kažejo, da je igral playstation več kot tri ure, dokler ni njegova žena prišla domov in našla deklice mrtve v njegovem avtu.

»Rekel sem ti, da jih ne puščaj v avtu! Kolikokrat sem ti že povedala?« je svojemu možu po strašni tragediji 9. julija zapisala anesteziologinja Erika Scholtes.

»Draga, oprosti. Draga, naša družina ... Kako bi lahko to naredil? Ubil sem najinega otroka, to ne more biti res,« ji je odgovoril mož. Med to izmenjavo sporočil je Erika Scholtes malo Parker označila za popolno.

Christopher Scholtes je policiji povedal, da je prišel v njuno domovanje v predmestju Tucson okoli 14.30 in parkiral avto zunaj, ker je bila garaža natrpana z napravami za vadbo. Rekel je, da je pozabil, da je dekle še vedno v avtomobilskem sedežu, preden se je njegova žena ob 16. uri vrnila domov in odkrila grozljivo stanje.

Posnetek nadzorne kamere pa kaže, da je pred hišo pripeljal malo po 12.30 in pustil malo Parker več kot tri ure v avtu pri temperaturi več kot 42 stopinj Celzija. Po poročanju tujih medijev, se je je Scholtes »zamotil z igranjem iger in pripravo hrane«, drugi dve deklici pa sta policistom povedali, da ju je oče redno puščal same v avtu, ko je bil doma.

Razburjeni oče je policiji povedal, da je pustil klimatsko napravo v avtu prižgano, vendar je priznal, da je vedel, da se bo samodejno izklopila po 30 minutah, piše v poročilu. Ko je bil Christopher Scholtes na sodišču obtožen umora otroka, je njegova žena rotila sodnika, naj ga izpusti do sojenja, in vse skupaj označila za veliko napako. Povedala je, da ga ta nesrečni dogodek ne predstavlja v pravi luči. Prošnjo za izpustitev je podkrepila z dejstvom, da bi se morali preostali dve hčerki soočiti še z eno izgubo, če oče ne bi smel domov.

Sodnik je ugodil prošnji, da obtoženi naslednjo obravnavo počaka na domu, kjer bo lahko žaloval in šel na hčerkin pogreb.