Dražen grozil policistom ter umrl. Mama Nada: »Izgubila sem otroka in moram živeti s tem. In njegovi hčerki morata živeti s tem«

Po strašnem masakru v Daruvarju zdaj iz Hrvaške poročajo o novem grozljivem dogodku s smrtnim izidom. Ko so se policisti odzvali na prijavo, da psihično moten moški z nožem na cesti grozi drugim, so bili trije policisti poškodovani, moški z nožem in sekiro v roki pa je umrl.

Z mamo pokojnega so se pogovarjali novinarji Nove TV: »Izgubila sem otroka in moram živeti s tem. In njegovi hčerki morata živeti s tem,« je dejala Nada Poslan, mati pokojnega 37-letnega Dražena.

Policija navaja, da se je odzvala na prijavo o duševno motenem moškem, ki je na ulici z nožem grozil občanom. Na teren je odšlo šest policistov. Moški njihovih ukazov ni upošteval in je grozil z nožem in sekiro. Na koncu so ga obvladali z uporabo prisile, solzivca in lisic.

Nada je izgubila sina, Draženovi mladoletni hčerki pa očeta.

»Pri tem sta se poškodovala dva policista in policistka. Tik pred prihodom nujne medicinske pomoči je moškemu postalo slabo. Reševalci nujne medicinske pomoči so moškega oživljali, a je umrl na kraju dogodka,« so sporočili iz bjelovarsko - bilogorske policijske uprave.